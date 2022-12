Alerheimer Posaunenchor feiert sein 90-jähriges Bestehen

Der Posaunenchor aus Alerheim hat ein Jubiläum gefeiert. Auch wenn die Suche nach Nachwuchs nicht leicht ist, gelingt es doch, junge Musiker zu überzeugen.

Am ersten Adventswochenende hat der Posaunenchor Alerheim sein 90-jähriges Bestehen gefeiert. Die Freude über die vielen Besucherinnen und Besucher war riesig, „und wenn man dann unter dem Applaus so vieler Zuhörer zusammen in die Kirche einzieht, motiviert das natürlich doppelt“, so eine Musikerin aus dem Chor. Verschiedene Mitglieder des Chores führten die Zuschauer zwischen den einzelnen Stücken durch den kurzweiligen Abend.

Die einen gaben einen Abriss über 90 Jahre der Chronik des Chores, andere leiteten mit Witz und Anekdoten zum nächsten Teil über. Aber auch „das Herz und der Glaube“ dürfen bei so einem Hobby nicht fehlen. „Ohne Herz klingt`s nicht recht und nur mit Gottes Schutz kanns uns gut gelingen“, so eine Bläserin in ihrer Ansprache. Zum zweiten, adventlichen Teil stimmte Pfarrer Hans-Martin Meuß die Anwesenden mit einer kurzen Andacht ein.

Alerheimer Posaunenchor spielt auch aus "Fluch der Karibik"

Auch die fünf Jungbläser waren zum ersten Mal bei einem Auftritt dabei. Die Anspannung war groß, aber gemeinsam mit ihren Ausbilderinnen meisterten sie ihren Soloauftritt großartig. Es sei heutzutage nicht leicht, junge Menschen für ein so „traditionelles“ Hobby zu gewinnen, wie der Verein mitteilt. Eine Vielzahl an sportlichen Freizeitaktivitäten, Schulstress, Konfirmandenausbildung oder das gemeinsame „Chillen“ mit Freunden habe da bei vielen jungen Menschen Vorrang. Umso mehr freut sich Chorleiterin Schick mit ihrem Chor über die Nachwuchsbläser. Und so traditionell höre sich ein Programm, in dem Stücke aus „Fluch der Karibik“ gespielt werden, nun auch nicht an. Posaunenchorarbeit habe für viele Geschmäcker etwas zu bieten, das zeigten die Alerheimer Bläser.

Viele runde Geburtstage, Ehejubiläen, Hochzeiten, Gottesdienste, weltliche, aber auch traurige Anlässe begleitet der Chor seit vielen Jahren. In Freud und Leid Gott zur Ehre spielen, das machen sich die 23 Bläser zur Aufgabe. Nun durften sie sich selbst ein „Ständchen“ spielen. Eine bunte Mischung aus rhythmischen, anspruchsvollen Stücken und „alten Klassikern“ erfreute die Zuhörer. Viele Probenwochen waren dafür nötig, aber am Ende wurde die harte Arbeit aller durch reichlich Applaus belohnt. (AZ)