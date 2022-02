Alerheims neuer Bürgermeister hängt auch mal selbst die Türen ein

Plus Alexander Joas ist seit Kurzem der neue Bürgermeister Alerheims. Seine Tätigkeit als Polizist lässt er für das Amt ruhen - obwohl er diesen Beruf liebt, wie er sagt.

Noch hängt am Rathauseingang ein Zettel, ein Hinweis für Besucherinnen und Besucher in Corona-Zeiten - unterzeichnet vom stellvertretenden Bürgermeister Alexander Joas. Dabei ist der 40-Jährige mittlerweile auch ganz offiziell zum Gemeindeoberhaupt gewählt worden. Doch Zeit, um aus dem stellvertretenden einen sich im Amt befindenden Bürgermeister zu machen, war für Joas noch nicht. Dafür war zu viel los.