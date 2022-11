Auto landet im Graben: Der Fahrer versteckt sich vor der Polizei

Nicht nur der 23-Jährige muss seinen Führerschein abgeben – auch sein Bekannter, der ihm in Alerheim helfen wollte.

Ein Passant hat die Polizei am Sonntag um 1 Uhr darüber informiert, dass ein Auto in der Fessenheimer Straße in Alerheim im Straßengraben stecken geblieben ist. Wie die Beamten berichten, konnten sie vor Ort nur das Fahrzeug, nicht aber den Fahrer entdecken. Der hatte sich vor der Polizei versteckt.

Den Grund dafür legte dann ein Alkoholtest offen: Der 23-Jährige hatte mehr als ein Promille im Blut. Er musste seinen Führerschein abgeben und zur Blutabnahme.

Der junge Mann hatte einen Bekannten informiert, der wiederum das Auto mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine sprichwörtlich aus dem Dreck ziehen sollte. Allerdings bemerkten die Polizisten auch bei diesem 24-Jährigen, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte. Der Test ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille, der Helfer muss mit einem Bußgeldbescheid und einem Fahrverbot rechnen.