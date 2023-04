Autofahrer kracht bei Alerheim in Leitplanke und fährt weiter

Ein Autofahrer kracht zwischen Fessenheim und Wemding in die Leitplanke. Die Polizei stellt Autoteile sicher und bittet nun um Hinweise zum Unfallverursacher.

Auf der Staatsstraße von Fessenheim in Fahrtrichtung Wemding hat sich am Sonntagabend kurz nach 18.30 Uhr ein Unfall ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich blauen Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei die Leitplanke. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von gut 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, berichtet die Polizei.

An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden, die Ermittlungsansätze zu dem Fahrzeug geben. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)