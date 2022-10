Autos streifen sich auf St2213 bei Alerheim im Gegenverkehr

Weil beide Beteiligten eines Unfalls auf der St2213 bei Alerheim die Schuld von sich weisen, sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen.

Zwei Autofahrer haben sich am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf der Staatsstraße 2213 bei Alerheim, zwischen Wemding und Fessenheim, im Gegenverkehr gestreift. Einer der beiden fuhr aus einer Parkbucht in eine Kurve, in der der andere Fahrer entgegenkam. Kurz nach der Kurve kam es laut Polizei zu der Streifkollision. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

Beide Beteiligten geben an, die eigene Spur nicht verlassen zu haben

Vor Ort gaben beide Unfallbeteiligten an, die eigene Fahrspur nicht verlassen zu haben. Deshalb sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen, um den Unfallhergang klären zu können. Hinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)

