Alerheim gegen Besucherzentrum: „Geben den Wennenberg nicht her“

Der Sommerkeller auf dem Wennenberg in Alerheim wird vorerst kein Standort für ein mögliches Geopark-Besucherzentrum.

Plus Alerheim wird sich in der aktuellen Form nicht für das Besucherzentrum bewerben. Auch die Eigentümer des Sommerkellers lehnen die Pläne ab.

Von Friedrich Wörlen

Alerheim und das Geopark-Ries-Besucherzentrum: Ein möglicher Standort war die Gemeinde von Anfang an, beworben hatte man sich zunächst nicht. Doch dann hatte die Familie Scheible den Wennenberg wieder ins Spiel gebracht. So mussten sich die Gemeinderäte nun über eine mögliche Bewerbung der Gemeinde Alerheim zum Standort des Geoparkzentrums entscheiden. Bürgermeister Joas schilderte, was für Kosten auf die Gemeinde zukämen.

