Bürgermeister bittet die Alerheimer, sich zu engagieren

Plus Finanziell werde es in Alerheim enger, sagt Bürgermeister Alexander Joas. Rund 90 Personen kommen zur Bürgerversammlung in der Riesgemeinde.

Drei Tische und etliche Stühle mussten zusätzlich bereitgestellt werden, um die circa 90 Personen unterzubringen, die zur Bürgerversammlung in Alerheim gekommen waren. Sie folgten interessiert den Ausführungen ihres Bürgermeisters Alexander Joas. Es war erst seine zweite Bürgerversammlung, die erste war knapp 100 Tage nach seinem Amtsantritt 2022. Man habe deutlich gemerkt, so Zweiter Bürgermeister Matthias Hopf, wie wahnsinnig gut sich Joas in die schwierige Aufgabe eingearbeitet habe.

"Mach weiter so", lautete Hopfs Aufforderung. Wichtige Maßnahmen in Alerheim sind die Dorferneuerung mit Sanierung der Hauptstraße, die Gehwege, einschließlich der Beleuchtung, die Verlegung von Glasfaser in Wörnitzostheim und die Erschließung des Gewerbegebiets Fessenheimer Straße. Joas erläuterte in seiner Vorstellung der Haushalte 2022 und 2023, wo sich Planung und tatsächliche Kosten unterschieden. So wurden beispielsweise aus den veranschlagten 650.000 Euro für die Kanalsanierung in Alerheim Ausgaben von 789.464 Euro. Das Problem sei der Kanal im Postweg gewesen: "Da war mehr kaputt, als wir gedacht hatten." Der Gemeinderat war sich einig, dass es keinen Sinn mache, die Straße erst neu zu machen, um sie in kurzer Zeit wieder aufzureißen, um den Kanal zu sanieren.

