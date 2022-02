Alerheim

Der Lohgraben stellt Alerheim vor eine ausufernde Herausforderung

Die Baustelle am Sportplatz in Alerheim steht nach den Regenfällen vom Wochenende komplett unter Wasser.

Plus In Alerheim stehen neben der Dorferneuerung im Moment zwei Themen im Fokus: Das weitere Vorgehen mit dem Lohgraben und der Ausbau des Kindergartens.

Von Dominik Durner

Hohe Berge, ruhige Seen dazwischen, in der Ferne plätschert ein Bach: Diese vermeintlich alpine Idylle ist derzeit schmutzige Realität in Alerheim, beziehungsweise am Sportgelände der SG Alerheim. Dort ist momentan eine große Baustelle, es sollen neben einem neuen Ausweichfeld für die Fußballer auch Beachvolleyballplätze entstehen. Das Problem ist nur, dass es am Wochenende zu starkem Niederschlag kam.

