Die gefährliche Alerheimer Kreuzung ist nun entschärft

Nach der Sanierung wird die Straße bei Alerheim am Donnerstag, 13. Juli, wieder freigegeben. Doch es gibt noch mehr Neuigkeiten im Hinblick auf Straßenbau.

Viele Jahre war die Kreuzung Kreisstraße DON 10/Staatsstraße 2221 bei Alerheim ein Unfallschwerpunkt mit teils schwerwiegenden Folgen. Als solcher wird sie allerdings schon seit geraumer Zeit nicht mehr eingestuft. Nicht zuletzt durch die aufgestellten Sichtschutzwände auf beiden Seiten haben sich in jüngster Vergangenheit die Unfälle deutlich reduziert.

In den zurückliegenden rund vier Wochen ist die Fahrbahn im Kreuzungsbereich saniert worden. Eine Erneuerung der Oberfläche auf der Staatsstraße war nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Augsburg notwendig geworden, weil diese sich in keinem guten Zustand mehr befand. Um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, sei der Aufbau der Fahrbahn verstärkt worden, teilt die Behörde auf Anfrage unserer Redaktion mit. Hauptziel der Bauarbeiten war es laut dem Straßenbauamt, sowohl die Sicherheit, als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für den Unterhalt in den kommenden Jahren zu senken.

Die Sanierung erfolgte auf einer Länge von 350 Metern, wofür eine Vollsperrung notwendig war. Die Fahrbahn wurde nicht verbreitert. Am kommenden Donnerstag, 13. Juli wird der Bereich im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben.

Die unübersichtliche Kuppe bei Fessenheim bleibt unverändert

Keine Veränderungen gab es an der Kuppe in Richtung Fessenheim, die als relativ unübersichtlich gilt. Nach Auskunft von Alerheims Bürgermeister Alexander Joas werde derzeit auch ein Radweg von Alerheim nach Fessenheim entlang der Staatsstraße diskutiert. Allerdings sei man damit noch ganz am Anfang der Überlegungen.

Schneller geht es mit der Erneuerung des bestehenden Radweges zwischen Alerheim und Schrattenhofen. Voraussichtlich ab Mitte August wird dieser auf einer Länge von etwa drei Kilometern erneuert. Dem Straßenbauamt zufolge führt diese Maßnahme zu keinen Beeinträchtigungen auf der Staatsstraße. Eine Umleitung für die Radler werde westlich über Appetshofen und eine zweite östlich über Wörnitzostheim eingerichtet. Insgesamt investiere der Freistaat Bayern für den Straßen- und Radwegeerhalt bei Alerheim rund 750.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Archäologische Arbeiten sind abgeschlossen – jetzt beginnt das Asphaltieren

Eine weitere Baustelle im Ries gibt es derzeit an der Kreisstraße zwischen dem Möttinger Ortsteil Balgheim und dem Kreisverkehr bei Hohenaltheim. Dort seien die archäologischen Arbeiten inzwischen abgeschlossen und man könne zeitnah mit dem Asphaltieren beginnen, erklärte der Fachbereichsleiter Tiefbau am Landratsamt Donau-Ries, Gerhard Schappin, auf Anfrage. Danach würden zeitnah die Fahrbahnmarkierungen und die Beschilderung angebracht. Die Baustelle verlaufe gemäß dem Zeitplan und es gebe keine Probleme. Schappin geht davon aus, das Teilstück im August fertigzustellen.

Etwas länger werde hingegen der Ausbau der Kreisstraße in Deiningen Richtung Grosselfingen dauern. Momentan sei die Baufirma mit den Pflasterung der Straßenränder beschäftigt. Danach erfolgten die Asphaltierungsarbeiten, so Schappin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wie berichtet, ist im Herbst auch der Ausbau der Staatstraße 2216 zwischen der Bundesstraße 466 und dem Ortseingang von Hainsfarth vorgesehen. Baurat Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt geht davon aus, den vorgesehenen Baubeginn einhalten zu können. Der Aufwand sei bei dem nur 500 Meter langen Abschnitt überschaubar. Die Ausschreibungen dürften demnächst rausgehen, sagte Becker. Bekanntlich wird der viel diskutierte Übergang der Bayern-Bahn entsprechend verbreitert.

Das private Eisenbahnunternehmen ist danach für die Sicherheitstechnik zuständig. Nach derzeitigem Stand sind Halbschranken vorgesehen. Dieses Vorhaben kommt deshalb zustande, weil der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler aus einem Sondertopf des bayerischen Staatshaushalts 500.000 Euro besorgt hat, über die das Staatliche Bauamt verfügen kann.