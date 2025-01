Ehrung für 10 Jahre Chorleitung

Im Altjahresgottesdienst in der Alerheimer Stephanuskirche wurde Katrin Schick für ihre 10-jährige Tätigkeit als Chorleiterin geehrt. In seiner Funktion als Bezirksobmann der Posaunenchöre überreichte Pfarrer Reinhard Caesperlein der Alerheimer Chorleiterin die Ehrung des bayrischen Posaunenchorverbands. Er dankte für Ihren Dienst, der schon weit vor den vergangenen 10 Jahren begann, als sie nach vielen Jahren aktivem Bläserdienst ihren Vorgänger Friedrich Hiesinger zunächst unterstützte und schließlich in dessen Amt beerbte. Chorleiterin sein sei so viel mehr, als nur die Proben und vielen Auftritte zu dirigieren, so Gerhard Gloning, der im Namen des Chores ein paar persönliche Worte an Katrin Schick richtete. Musikalisches Geschick sei ebenso wichtig, wie soziale Kompetenz, Zielstrebigkeit, Geselligkeit und manchmal auch gute Nerven. Einen 24 Personen starken "Haufen" zusammenzuhalten, wo Musiker im Alter von 13 bis 75 Jahren einem Hobby nachgehen, sei vor allem eine Herzensangelegenheit, die im besten Fall "Gänsehautmomente" bei den Zuhörern hervorrufe.

Ehrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinhard Caesperlein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis