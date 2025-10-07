Erfolgreiches Ferienprogramm in Alerheim mit Tanzen der SG Alerheim

Icon vergrößern Gruppenbild ab 1. Klasse Foto: Marie Schmidt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gruppenbild ab 1. Klasse Foto: Marie Schmidt

Zum Ende der Sommerferien fand im Rahmen des Ferienprogramms Alerheim ein ganz besonderer Nachmittag statt: 35 Kinder im Alter von 4-12 Jahren hatten die Gelegenheit, ihre Tanzfähigkeiten unter Beweis zu stellen. In zwei Gruppen wurden in einer Stunde verschiedene Tanzschritte und -choreografien einstudiert, die am Ende stolz vor ihren Eltern präsentiert wurden. Der Nachmittag war ein voller Erfolg, und es war deutlich zu sehen, wie viel Freude und Energie die Kinder bei der Sache hatten. Die beiden Gruppen, die nach Altersklassen getrennt trainierten, waren mit Begeisterung dabei, die Schritte zu erlernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Am Ende gab es viel Applaus für die kleinen und großen Tänzerinnen, die ihre Aufführungen mit Begeisterung und Teamgeist zeigten. Jeden Montag wird im Sportheim in Alerheim weiter trainiert. Kinder der 1. bis 3. Klasse können von 16 bis 16:45 Uhr tanzen, während die älteren Kinder ab der 4. Klasse von 16:45 bis 17:30 Uhr ihre Tanzfähigkeiten weiterentwickeln können. Neue und alte Gesichter sind herzlich willkommen, und es wird mit viel Spaß und Freude am Tanz weitergearbeitet. Für weitere Informationen oder zur Anmeldung können Interessierte sich an Judith Rau 0176/57870899 wenden.

