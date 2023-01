Fahrzeug übersehen: 62-Jährige kann noch ausweichen

Fast kommt es in Alerheim zum Zusammestoß zweier Autos. Eine Frau kann noch ausweichen, kommt aber dafür von der Fahrbahn ab.

Zwei Autos sind am Dienstagmittag bei Alerheim fast miteinander kollidiert. Eine 29-Jährige fuhr auf der Staatsstraße 2221 von Fessenheim kommend in Richtung Donauwörth. An der Abzweigung nach Wörnitzostheim wollte sie nach links abbiegen, übersah laut Polizeibericht jedoch eine entgegenkommende 62-Jährige mit ihrem Auto.

Der 62-Jährigen gelang es noch nach rechts auszuweichen, sie kam aber von der Fahrbahn ab. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Am Fahrzeug der 62-Jährigen entstand nach erster Schätzung mindestens ein Sachschaden von 4000 Euro. (AZ)

