FC Bayern Campus Training begeistert über 50 junge Talente in Alerheim

Kürzlich fand auf dem neuen Trainingsgelände der SG Alerheim das zweite FC Bayern Campus Training statt. Mehr als 50 fußballbegeisterte Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren nutzten die Gelegenheit, unter professionellen Bedingungen zu trainieren. Unter Anleitung von qualifizierten Trainern des FC Bayern München erlebten die Teilnehmer ein intensives und lehrreiches Fußballwochenende. Die Trainingsinhalte orientierten sich an der bewährten Philosophie des FC Bayern München und wurden altersgerecht aufbereitet. Neben technischen Übungen standen auch Teamarbeit und Fairplay im Fokus. Jeder Teilnehmer erhielt ein hochwertiges Ausstattungsset, das ein Adidas-Trikot, eine Hose, Stutzen, einen Ball, eine Trinkflasche und einen Turnbeutel des FC Bayern beinhaltete. Am Samstag wurden die Kids mit Mittagessen sowie Obst und Getränken im Sportheim der SGA versorgt. Und auch sonst war vor allem für Erfrischung bei hohen Temperaturen gesorgt. Die Trainer des FC Bayern bedankten sich für die super Bedingungen und den reibungslosen Ablauf bei der SG Alerheim. Simon Radler von der SGA konnte den Dank nur zurückgeben: „Wir freuen uns sehr, dass das FC Bayern Campus Training erneut bei uns stattgefunden hat. Es war eine tolle Gelegenheit für die Kinder, ihre Fähigkeiten zu erweitern und von den Besten zu lernen. Die SGA freut sich bereits jetzt auf das FCB-Camp 2026 in Alerheim.”

