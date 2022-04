Gefährliche Strecke: Wird die Kuppe am Wennenberg abgesenkt?

Plus Bei der Bürgerversammlung in Alerheim informiert Bürgermeister Alexander Joas über ein Projekt des Straßenbauamtes. Zudem geht es um einen Radweg und neue Bauplätze.

Die Kuppe des Wennenbergs, die auf der Staatsstraße 2221 zwischen Heroldingen und Fessenheim liegt, soll um rund zehn Meter abgesenkt werden. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Joas bei einer Bürgerversammlung in Alerheim, die in der Brauereigaststätte Scheible stattfand. Rund 55 Bürgerinnen und Bürger kamen.