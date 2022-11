Hund in Alerheim überfahren, weil er einem Hasen hinterherläuft

In Alerheim wird am Mittwochnachmittag ein Hund überfahren. Der läuft seinem Besitzer davon, weil er einen Hasen verfolgt hat.

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in der Fessenheimer Straße in Alerheim einen Hund überfahren. Der Mann konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen, weil der Hund seinem Besitzer ausgebüchst war und unvermittelt auf die Straße lief, weil er einen Hasen verfolgte. Am Auto entstand ein Schaden von rund 200 Euro, der Hund starb bei dem Unfall. (AZ)

