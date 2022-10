Kindergarten-Erweiterung in Alerheim wird verschoben, weil Geld fehlt

Plus In Alerheim gibt es ein Loch im Haushalt, weil Fördermittel ausbleiben. Der Gemeinderat lehnt auch eine Anfrage der Rieser Musikschule ab.

Die Rieser Musikschule ist in einer schwierigen finanziellen Lage. Gemeinden, aus denen mehr als fünf Schülerinnen oder Schüler kommen, wurden von der Musikschule um einen Zuschuss ersucht – so auch Alerheim. Im dortigen Gemeinderat stand das Thema jetzt auf der Tagesordnung.