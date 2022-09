Lastwagen und Traktor touchieren sich

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Unfall bei Alerheim: Einer der Fahrer fuhr einfach weiter.

Auf der Staatsstraße 2221 bei Alerheim haben sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr berührt. Dabei wurde an einem Lkw der linke Außenspiegel beschädigt, so der Polizeibericht.

Der Fahrer eines Traktors der Marke „Fendt“ habe seine Fahrt jedoch unbekümmert fortgesetzt und einen Sachschaden von rund 500 Euro hinterlassen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nördlingen. (AZ)