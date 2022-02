Könnte auch Alerheim Standort für das Geopark-Besucherzentrum werden?

Plus Karl-Friedrich Scheible bringt Alerheim als Standort für das Geopark-Besucherzentrum ins Spiel. Wieso das möglich wäre und wer noch Interesse bekundet.

Ein kleiner Feldweg, vorbei an noch kahlen Bäumen führt zu dem Gebäude: Die Fenster mit Holzbrettern zugenagelt, Eingangstor und Mauern sind mit Graffiti besprüht. Was sich hier im Untergrund verbirgt, ist nicht zu erahnen. Und doch für einen Alerheimer ein Grund, dies als Standort für das Geopark-Besucherzentrum vorzuschlagen. Hätte dieser noch eine Chance?