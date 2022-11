Schon 15 Ortsschilder und Verkehrszeichen in Alerheim gestohlen

Plus In der Gemeinde Alerheim kommen zuletzt immer wieder Schilder abhanden. Der Bürgermeister warnt: Das könne gefährliche Folgen haben.

Vor vier bis fünf Wochen ging es los und Bürgermeister Alexander Joas merkte es zunächst gar nicht: Alerheim wurden zwei seiner Ortsschilder geklaut. Joas sagt, was eigentlich ganz selbstverständlich da sei, bemerke man manchmal kaum mehr. Zwei Tage später fiel ihm die Tat dann auf. Doch dabei blieb es nicht: In Alerheim scheint ein Schilderdieb unterwegs zu sein. Mittlerweile wurden 15 Schilder gestohlen.