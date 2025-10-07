SGA-Tanzmädels starten nach den Ferien wieder durch

Die Tanzmädels der Sportgemeinschaft Alerheim sind aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Was ursprünglich für das 75-jährige Vereinsjubiläum ins Leben gerufen wurde, hat sich inzwischen als feste Gruppe etabliert. Die Begeisterung war von Anfang an groß, inzwischen tanzen Mädchen von der 1. bis zur 9. Klasse unter der Leitung von Judith Rau und Co-Trainerin Stefanie Lettenmeier. Mit viel Engagement studieren die jungen Tänzerinnen jede Woche neue Choreografien ein und begeistern damit bei verschiedensten Veranstaltungen. Erste Auftritte absolvierten sie bereits beim Maibaumfest in Rudelstetten, in Alerheim, in Ederheim sowie bei einem Volleyballturnier – und weitere Gelegenheiten sind bereits in Planung. Besonders stolz sind die Mädchen auf ihre neue Ausstattung: Dank der großzügigen Unterstützung von SHS Bauunternehmen (Bernd Schick und Lukas Egetenmeier), RIES Akustik Innenausbau GmbH (Annemarie Wild), Appl Druck GmbH (Markus Appl) sowie Schwarz Gerüstbau (Tamara Schwarz) konnten alle mit Röcken, T-Shirts und passenden Schuhen ausgestattet werden. Damit treten die SGA-Tanzmädels nun einheitlich auf – bestens gerüstet für alle kommenden Auftritte. Jeden Montag wird im Sportheim Alerheim fleißig trainiert: von 16 bis 16:45 Uhr für die Schülerinnen der Klassen 1 bis 3, und von 16:45 bis 17:30 Uhr für die Mädchen ab der 4. Klasse. Die SGA freut sich über das große Interesse und lädt weitere tanzbegeisterte Mädchen herzlich ein, Teil der Gruppe zu werden. Interessierte können sich bei Judith Rau unter der Telefonnummer 0176 57870899 melden.

