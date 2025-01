In Fessenheim, Holzkirchen, Alerheim, Rudelstetten und Bühl waren am 6. Januar wieder die Sternsinger unterwegs. 16 Kinder gingen von Haus zu Haus, brachten den Segen und sammelten über 2000 Euro Spenden für Kinder in Not. Das Geld geht in diesem Jahr an Kinderhilfsprojekte in Kenia und Kolumbien.

