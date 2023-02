Stier schleudert 60-Jährigen Mann durch die Luft

Ein Stier schleudert einen Mann auf dem Hof eines Landwirts rund vier Meter durch die Luft. Er prallt auf den Boden auf und muss in ein Krankenhaus.

Mittelschwere Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Mann auf dem Hof eines Landwirts in Alerheim.

Am Freitagmorgen wollte dieser auf dem Hof einen Stier kaufen. Als er im Stall war und den Bullen aufladen wollte, geriet das Tier offenbar in Rage. Wie die Polizei mitteilt, nahm das 900 Kilogramm schwere Rind den Mann mit dem Kopf auf. Er wurde laut Zeugenangaben etwa vier Meter in die Luft geschleudert, ehe er mit dem Kopf auf dem betonierten Stallboden aufprallte.

Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)