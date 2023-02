Stier schleudert Mann vier Meter in Luft – Kopf schlägt auf Betonboden auf

Ein Mann ist in Alerheim (Landkreis Donau-Ries) von einem Stier verletzt worden. Das Tier hatte den 60-Jährigen zuvor in die Luft geschleudert.

In Alerheim (Landkreis Donau-Ries) ist ein Mann am Freitagmorgen von einem Stier verletzt worden. Zuvor wollte ein 60-Jähriger auf dem Hof eines Landwirts einen Stier kaufen, als ein anderes Rind laut Polizei "offenbar in Rage" geriet und den Mann mit dem Kopf aufnahm. Das etwa 900 Kilogramm schwere Tier soll den 60-Jährigen rund vier Meter hoch in die Luft geschleudert haben. Anschließend sei der Mann mit dem Kopf auf dem betonierten Stallboden aufgeprallt, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. (RN)