THW-Retter aus der Region helfen bei Hochwasser-Einsatz in der Wörnitz

In der Gemeinde Alerheim war ein Einsatz des Technischen Hilfswerk notwendig. Eine Versorgungsleitung drohte während des Hochwassers freigelegt zu werden.

Das Technische Hilfswerk in Nördlingen hat außergewöhnliche Hochwassereinsätze hinter sich. Beide Male ging es um eine Versorgungsleitung, die unter der Wörnitz in der Gemeinde Alerheim verlief. Sie drohte aufgrund der Wassermengen freigespült zu werden. Der Energieversorger rief den THW Ortsverband aus Nördlingen um Hilfe, der wiederum weitere Gruppen aus der Region um Unterstützung bitten musste.

Um die Lage der Leitung fachgerecht begutachten zu können, wurden die Betreiber auf das Technische Hilfswerk aufmerksam. Noch während einer angespannten Pegellage konnten die Fachgruppe Wassergefahren aus Neuburg und die Bergungsgruppe aus Nördlingen die Arbeiten zusammen durchführen. Mittels Mehrzweckarbeitsboot und modernster Echolot-Technik machten sich die Einsatzkräfte laut THW somit an die Arbeit, die Erdauflage der Leitung zu ermitteln.

Die mit Schotter gefüllten Netze wurden in der Wörnitz platziert. Foto: Jannis Rauh

THW sichert Versorgungsleitung während Hochwasser in der Wörnitz

Knapp einen Monat später forderte der Energieversorger das THW erneut zur Unterstützung der Sicherungsmaßnahmen an. Helfende aus den Ortsverbänden Neu-Ulm, Ehingen und Landshut kamen in das Nördlinger Ries. Trotz deutlich entspannterer Hochwasserlage gab es Arbeiten unter Wasser durchzuführen. Die Aufgabe der Bergungstaucher war es nun, mehrere 1,5 Tonnen schwere und mit Schotter gefüllte Netze an den betroffenen Stellen im Gewässer zu platzieren.

Da weder ein Kran des THW noch ein normaler Mobilkran zum Einsatz kommen konnte, beauftragten die Anforderer ein privates Unternehmen mit der Errichtung eines Mobilbaukran an der Einsatzstelle. Das knapp 60000 Kilo schwere Gefährt hob nun die insgesamt 13 gefüllten Säcke in das Flussbett. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ortsverbänden und den privaten Unternehmen klappte reibungslos. Neben dem Einsatzauftrag und der Einsatzstellensicherung waren die Helfer auch mit der Versorgung beauftragt. 35 Personen waren im Einsatz.

Der Einsatz forderte mehrere Ortsgruppen des THW in der Gemeinde Alerheim. Foto: Jannis Rauh

„Das Technische Hilfswerk hat ausgezeichnete Arbeit geleistet!“, sagte der Verantwortliche des Auftraggebers zuletzt an die Einsatzkräfte. Auf Nachfrage teilt das THW mit, dass der genaue Ort des Einsatzes aus taktischen Gründen nicht preisgegeben werden könne. (AZ)