Traktorfahrer reißt Strommast in Alerheim nieder

Ein Traktorfahrer hat in Alerheim am Donnerstagmittag zwei Strommasten niedergerissen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 41-Jähriger in der Nähe des Alerheimer Ortsteils Bühl auf einem Feld, als er mit seinem Traktor einen Strommast touchierte. Durch den Aufprall brach der Mast und zog einen weiteren mit zu Boden. Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 2000 Euro. (AZ)