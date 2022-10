Unbekannter schießt Katze in Alerheim an

Der Besitzer der Katze gibt an, dass es sich nicht um den ersten Vorfall handel. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag gegen 18 Uhr eine Katze in Alerheim mit einem Luftgewehr angeschossen. Das Tier wurde dabei am Vorderlauf verletzt, sodass es beim Tierarzt versorgt werden musste. Der Besitzer gab an, dass dies nicht der erste Vorfall gewesen sei. Die Polizei Nördlingen bittet eigenen Angaben zufolge um Hinweise zu dem Täter, da gegen diesen Ermittlungen gemäß dem Tierschutzgesetz eingeleitet werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegengenommen. (AZ)