Unbekannter tritt gegen Auto in Alerheim

In der Zeit von Freitag auf Sonntag ist ein Am Postweg in Alerheim geparkter Pkw beschädigt worden. Der bislang unbekannte Täter trat gegen den rechten hinteren Kotflügel und verursachte laut Polizei damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)