Unbekannter zerlegt Rad einer 13-Jährigen in mehrere Einzelteile

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die das Rad eines Mädchens stark beschädigt haben. Die 13-Jährige stellte am Freitag gegen 9.30 Uhr ihr schwarz-violettes Fahrrad der Marke Bulls an der Bushaltestelle in der Raiffeisenstraße ab. Als sie am nächsten Tag ihr Fahrrad abholen wollte, stellte sie laut Polizei fest, dass mehrere Teile von dem Fahrrad abgerissen und abmontiert wurden, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)