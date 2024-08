Unfall mit Verletzten bei Alerheim: 40.000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich am Samstagnachmittag bei Alerheim ereignet. Dort fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der Staatsstraße vom Wennenberg kommend in Richtung Fessenheim. Die Spitze der Kolonne bildete ein langsam fahrendes Traktorgespann, gefolgt von einem Pkw, einem Lkw und einem weiteren Pkw. An der Einmündung nach Alerheim bog der hinter dem Traktorgespann fahrende Pkw nach links ab. Zeitgleich scherte der letzte Pkw der Kolonne aus und überholte den Lkw. Der Überholer übersah nach Angaben der Polizei allerdings den abbiegenden Pkw und prallte, als dieser bereits seinen Abbiegevorgang fast abgeschlossen hatte, gegen dessen Fahrzeugheck.

Beide Insassen des abbiegenden Pkws und die Beifahrerin des Überholers wurden leicht verletzt. Teils kamen sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Nördlingen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 40.000 Euro. (AZ)