Was die Gedächtnismale auf dem Alerheimer Friedhof verraten

Auf dem Alerheimer Friedhof und in der Kirche gibt es eine Vielzahl der steinernen Tafeln. Im Rahmen der Rieser Kulturtage wird über ihre Bedeutung gesprochen.

Eigentlich war es am vergangenen Sonntag viel zu mild und sonnig um sich mit so düsteren Themen wie Tod und Vergänglichkeit zu beschäftigen. Dennoch fanden sich fast 50 Interessierte am frühen Abend auf dem Alerheimer Friedhof ein, um sich dort die zahlreichen Epitaphien zeigen und erklären zu lassen. Als Epitaph, altgriechisch „epi taphos – zum Grab gehörend“, wird ein üblicherweise aus Stein bestehend und mit einer Inschrift versehenes, in oder an einer Kirche angebrachtes Gedächtnismal für einen Verstorbenen bezeichnet.

Von diesen steinernen Tafeln gibt es auf dem Alerheimer Friedhof und auch in der Kirche eine große Zahl. Die einstige Bedeutung Alerheims als Sitz eines Oberamtes der Oettinger Grafen sowie die uralte Pfarrei mit den im Laufe der vielen Jahrhunderte beeindruckenden Pfarrerpersönlichkeiten war Thema beim anschließenden Vortrag in der St. Stephanus-Kirche. Dort, vor allem im Chorraum, finden sich beeindruckende steinerne Zeugnisse, besonders auch der Amtspfleger, meist von Adel, und ihrer Familien. Eine beträchtliche Zahl an Epitaphien zeugt vom Stolz der Wirte und Wennenmüller und ihrem besonderen Platz in der dörflichen Hierarchie.

Rieser Kulturtage: Ganze Lebensläufe auf Epitaphien überliefert

Referent Manfred Luff hat zu diesen steinernen Zeugnissen der Dorfgeschichte alle verfügbaren Quellen ausgewertet und ist, wie er den Zuhörern berichtet hat, begeistert von deren Aussagekraft: Mitunter sind ganze Lebensläufe überliefert: In Stein gemeißelte Familiengeschichten. Zum Abschluss der Veranstaltung dankte Gerhard Beck, der Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, dem Referenten und Alerheims Pfarrer Hans-Martin Meuß schloss pünktlich zum Gebetsläuten mit einem Abendsegen. (AZ)