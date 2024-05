Alerheim

vor 2 Min.

Zu wenige Geburten: Für einen neuen Kindergarten gibt es keinen Bedarf

Plus Bei der Bürgerversammlung in Alerheim schildert der Bürgermeister, wie es um die Gemeinde steht. Die Lage zur transalpinen Ölleitung sorgt für Kopfschütteln.

Von Gitte Händel

Ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger, Erläuterungen zur Haushaltslage und einige Informationen zum Kopfschütteln kennzeichneten die Bürgerversammlung in Alerheim. Den Appell stellte Bürgermeister Alexander Joas an den Anfang. In Anlehnung an J.F. Kennedy meinte er, man solle nicht fragen, was die Gemeinde für einen tun könne, sondern was man selbst für ein Leben in einer Gemeinschaft tun könne. Zusammenstehen sei wichtiger denn je, vor allem auch angesichts der bedrohlichen Weltlage und ihrer Auswirkungen.

Im Mittelpunkt stand der Haushalt der Gemeinde. Im vergangenen Jahr hatte der Verwaltungshaushalt noch einen Überschuss von 327.000 Euro, in diesem Jahr wird es ein Defizit von 305.415 Euro geben. Bürgermeister Joas erläuterte ausführlich die Hintergründe: ausbleibende Zuschüsse und die starken Schwankungen bei der Gewerbesteuer. „Gut gewirtschaftet haben wir aber“, betonte Joas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen