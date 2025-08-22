Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Alkoholisierte Radfahrerin stürzt in Nördlingen: Strafanzeige droht

Nördlingen

Strafanzeige droht: Betrunkene Radfahrerin stürzt in Nördlingen

Eine Autofahrerin hätte ihr beim Abbiegen Vorfahrt gewährt, doch die Radfahrerin schätzte die Situation falsch ein und stürzte. Sie hatte mehr als 0,5 Promille.
    • |
    • |
    • |
    Eine betrunkene Radfahrerin stürzte in der Nürnberger Straße in Nördlingen. Nun erwartet sie eine Strafanzeige.
    Eine betrunkene Radfahrerin stürzte in der Nürnberger Straße in Nördlingen. Nun erwartet sie eine Strafanzeige. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine Radfahrerin ist in Nördlingen gestürzt und hat sich verletzt, nachdem sie eine Verkehrssituation falsch eingeschätzt hatte. Laut Polizeibericht fuhr die 38-Jährige am vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Radweg der Nürnberger Straße stadteinwärts. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Auto in die gleiche Richtung und bog nach rechts in den Luntenbuck ein. Dabei hielt sie ordnungsgemäß an, um der Radfahrerin Vorrang zu gewähren. Diese bremste jedoch und stürzte daraufhin, wodurch sie mehrere Schnittverletzungen und Schürfwunden erlitt und ärztlich versorgt werden musste. Das Fahrrad war beim Sturz gegen das Auto geprallt, sodass ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Radfahrerin Alkoholgeruch fest und führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, zudem erwartet die Radfahrerin nun eine Strafanzeige. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden