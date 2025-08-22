Strafanzeige droht: Betrunkene Radfahrerin stürzt in Nördlingen

Eine Radfahrerin ist in Nördlingen gestürzt und hat sich verletzt, nachdem sie eine Verkehrssituation falsch eingeschätzt hatte. Laut Polizeibericht fuhr die 38-Jährige am vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Radweg der Nürnberger Straße stadteinwärts. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Auto in die gleiche Richtung und bog nach rechts in den Luntenbuck ein. Dabei hielt sie ordnungsgemäß an, um der Radfahrerin Vorrang zu gewähren. Diese bremste jedoch und stürzte daraufhin, wodurch sie mehrere Schnittverletzungen und Schürfwunden erlitt und ärztlich versorgt werden musste. Das Fahrrad war beim Sturz gegen das Auto geprallt, sodass ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Radfahrerin Alkoholgeruch fest und führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, zudem erwartet die Radfahrerin nun eine Strafanzeige. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis