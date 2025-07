Freibad in Nördlingen: Mann beleidigt Bademeisterin

Ein stark alkoholisierter 47-Jähriger hat im Nördlinger Freibad eine Bademeisterin und ihre Kollegin beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Samstag, gegen 16.15 Uhr, von der Frau angesprochen, weil er in der prallen Sonne lag und die Gefahr eines Hitzschlages drohte. Der Mann war jedoch komplett uneinsichtig und aggressiv und beleidigte die Bademeisterin und deren Kollegin mehrfach. Später flüchtete der Täter mit seinen zwei Freunden in Richtung Marienhöhe, konnte dort aber von einer Streife angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

