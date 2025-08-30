Alkoholisierter Mann wirft Bierflasche auf vorbeifahrendes Auto

In Nördlingen hat am Samstag gegen 2.15 Uhr ein 29-Jähriger im Bereich der Bushaltestelle am Brettermarkt eine Bierflasche auf einen vorbeifahrenden Ford Focus geworfen. Dabei wurde die hintere rechte Seitenscheibe zerstört. Die vier Insassen blieben unverletzt. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar. Während der Anzeigenaufnahme pöbelte ein unbeteiligter 26-Jähriger die Streife an und störte die Arbeit der Beamten. Der alkoholisierte Mann beleidigte die Polizisten, weshalb auch ihn ein Strafverfahren erwartet. (AZ)

