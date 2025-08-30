Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Alkoholisierter Mann wirft Flasche auf Auto und beleidigt Polizei in Nördlingen

Nördlingen

Alkoholisierter Mann wirft Bierflasche auf vorbeifahrendes Auto

In Nördlingen wirft ein alkoholisierter Mann eine Glasflasche auf ein vorbeifahrendes Auto. Im Anschluss beleidigt er auch noch die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Ein alkoholisierter Mann hat in Nördlingen eine Bierflasche auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. (Symbolbild)
    Ein alkoholisierter Mann hat in Nördlingen eine Bierflasche auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    In Nördlingen hat am Samstag gegen 2.15 Uhr ein 29-Jähriger im Bereich der Bushaltestelle am Brettermarkt eine Bierflasche auf einen vorbeifahrenden Ford Focus geworfen. Dabei wurde die hintere rechte Seitenscheibe zerstört. Die vier Insassen blieben unverletzt. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar. Während der Anzeigenaufnahme pöbelte ein unbeteiligter 26-Jähriger die Streife an und störte die Arbeit der Beamten. Der alkoholisierte Mann beleidigte die Polizisten, weshalb auch ihn ein Strafverfahren erwartet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden