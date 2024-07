Alkoholisierter Mann greift 79-jährigen Eisdiele-Gast in Nördlinger Innenstadt an

Ein sichtlich alkoholisierter 55-Jähriger hat am frühen Freitagabend den Gast einer Eisdiele in der Nördlinger Innenstadt angepöbelt. Laut Polizeibericht gab es dafür keinen Grund. Der 79-Jährige war mit seiner Familie zu Gast in der Eisdiele. Als der Ältere den Jüngeren aufforderte, die Pöbelei zu unterlassen, schlug dieser ihm ins Gesicht. Beim anschließenden Sturz zu Boden verletzt sich der Aggressor leicht. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

