Die Nördlinger Mittelschule verabschiedet 85 Absolventen

Nun war es so weit: Die Mittelschule Nördlingen hat ihre Abschlussschüler der 9. und 10. Klassen sowie der Deutschklasse entlassen. Im feierlichen Rahmen in der neuen Aula der Mittelschule wurden unter den Augen von etwa 270 stolzen Eltern und Angehörigen den 85 Absolventen die Zeugnisse überreicht. Zu diesem Festakt erschienen zusätzlich Ehrengäste sowie zahlreiche Lehrkräfte der Schule, um diesem besonderen Ereignis beizuwohnen. Eröffnet und musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Schulband unter der Leitung von Sarah Bischof und Theresa Wizinger. Mit Witz und viel Charme führten die beiden Moderatorinnen Emma Trautwein und Nora Ulrich das Publikum durch das bunte abendliche Programm.

Schulleiterin Marga Riedelsheimer bezog sich in ihrer Begrüßungsrede auf das Zitat: „Besondere Menschen sind nicht die, die sich dafür halten, sondern die, die gar nicht wissen, wie einzigartig sie sind.“ Sie betonte das vielfältige Spektrum der Schülerschaft und die individuelle Förderung jedes Einzelnen durch die gesamte Schulfamilie. Sehr erfreulich waren auch die Ergebnisse dieses Jahrgangs. 78 Prozent aller Neunklässler schafften den Qualifizierenden Abschluss, 98 Prozent den Mittelschulabschluss und gar 100 Prozent derZehntklässler den mittleren Schulabschluss – das sei tatsächlich einzigartig und besonders.

OB David Wittner freut sich über Ausbildung in der Region

Oberbürgermeister David Wittner unterstrich den hohen Stellenwert der Mittelschule für den Landkreis Donau-Ries und die Stadt Nördlingen. Dabei freute er sich, dass sich etliche der Schulabgänger für eine Ausbildung in den verschiedensten Berufssparten in der Region entschieden haben. Anschließend blickten die vier Abschlussklassen auf unterschiedlichste Art und Weise unterhaltsam sowie herzlich auf ihre Schulzeit zurück und bedankten sich mit Präsenten bei ihren Lehrkräften Theresa Wizinger, Susanne Gutmann, Stephanie Schuster, Gabriele Beck und Florian Thönes. Auch die Klassenlehrer wünschten ihren Schülern eine erfüllende Zukunft und erinnerten an die gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen Jahre. Nicht nur einmal kullerten Tränen der Rührung sowohl bei Lehrkräften als auch bei Schülern, was die innige Beziehung nach den vielen Jahren der Zusammenarbeit auf schöne Weise verdeutlichte.

Ausgezeichnete Leistungen erbrachten im Qualifizierenden Abschluss aus der 9a Alina Berg und Paula Rößler. In der 9b erreichte Emilia Diethei mit einem herausragenden Schnitt von 1,2 nicht nur das beste Ergebnis der Schule, sondern auch auf Landkreisebene. Im Mittleren Schulabschluss legten Hannah Desir (10aM) mit 1,4 und Evelyn Steinbrecht (10bM) mit 1,6 die besten Prüfungen ab. Zudem erreichten vier Schülerinnen und Schüler der Deutschklasse den Abschluss an der Mittelschule.

Besonders beglückwünschte die Elternbeiratsvorsitzende Frau Saremba die Absolventen und wünschte mit einem süßen Gruß alles Gute für die Zukunft. Im Anschluss überreichten die Klassenlehrer ihren Schülern die Zeugnisse. Musikalisch wurde dieser feierliche Akt von Leonie Hay aus der 9bM am Klavier begleitet. Konrektorin Claudia Stark rundete die Veranstaltung mit passenden Worten ab und lud zum Buffet ein. Von diesem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht und bei netten Gesprächen und der ein oder anderen Abschiedsträne klang der rundum gelungene Abend aus. (AZ)