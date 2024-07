Oettinger Jakobi-Kirchweih: Programm-Highlights und wichtige Informationen 2024

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: In Oettingen ist Jakobi-Kirchweih.

Los geht’s am Freitag, 26. Juli, um 18.30 Uhr mit dem traditionellen Kirchweihauftakt auf dem Marktplatz mit Musik und Tanz. Der anschließende Festzug führt ins Festzelt zum Abend der Betriebe. Um 20 Uhr sticht der erste Bürgermeister Thomas Heydecker das erste Fass an und die Böllerschützen der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft schießen zum Auftakt des Festes. Für Stimmung sorgen die Rothsee-Musikanten.

Am Samstag startet der Festplatz- und Festzeltbetrieb ab 13.30 Uhr. Um 19.30 Uhr legen dann die „Dorfbengel“ los und bringen bayerische Gaudi ins Bierzelt. Nach dem Einbruch der Dunkelheit gibt es beim Wasserfest ein buntes Brillantfeuerwerk mit Boots-Korso unter dem Motto „Tierisch gut drauf“. Der Eintritt ist frei.

Jakobi-Kirchweih in Oettingen: Gottestdienst am Sonntag

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Posaunenchor und Kantorei in der Kirche St. Jakob. Ebenfalls ab 10 Uhr ist Flohmarkt auf dem Festgelände. von 11 bis 14.30 Uhr gibt es Frühschoppen und Mittagstisch.

Freunde alter und neuer Traktoren treffen sich ab 11 Uhr zum 5. Schleppertreffen. Für Unterhaltung sorgt die Blaskapelle Lehmingen. Um 14 Uhr findet eine Schlepper-Ausfahrt mit anschließender Prämierung und gemütlichen Beisammensein im Festzelt statt.

Um 18 Uhr spielt die Stadtkapelle Oettingen auf. Zwei Stunden später, um 20 Uhr, findet die Preisverleihung des Kirchweih- und Bürger-Schießens im Weinstadl statt „Classic meets Electronic Beats mit VioLena und DJ BaneBouffier“ heißt es um 21 Uhr im Weinstadl. Beim großen Kirchweih-Glückslos um 22 Uhr im Festzelt gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Abschluss der Oettinger Kirchweih mit Vince Ebert

Am Montag, 29. Juli, an dem der große Kinder- und Familienachmittag stattfindet, ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr tritt die Kinder- und Jugendtanzgruppe SVNE Dancers am Festplatz auf. Die Teilnahme zum traditionellen Hammeltanz ist kostenlos. Jedes Kind erhält eine kleine Überraschung. Es winken viele tolle Preise. Die Showtanzgruppe „Time to dance Oettingen“ tritt um 17.30 Uhr auf, bevor die Stimmungsband „Die Oberbayern“ die Kirchweih ab 19 Uhr ausklingen lässt.

Am Dienstag tritt Vince Ebert mit seinem Programm „Vince of change“ um 20 Uhr im Festzelt auf. Karten gibt es bei der Oettinger Tourist-Information, der Buchhandlung Wilhlem, dem Medien-Service-Center der Rieser Nachrichten, im Wassertrüdinger Museum Fluvius und in der Wemdinger Tourist-Information. (AZ)