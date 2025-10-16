Leere Gaststätte, große Pläne – wie die Alte Bürg wiederbelebt werden soll

Die Alte Bürg war einst ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Nördlingerinnen und Nördlinger bedauern, dass dort seit über einem Jahr geschlossen ist. Zum 31. Dezember 2023 hat die letzte Pächterin Tanja Simovic das Restaurant aufgegeben. Trotz mehrfacher Ausschreibungen hat sich bisher kein Nachfolger gefunden, der das Objekt übernehmen wollte. Die Zukunft des idyllischen Waldlokals ist seit einiger Zeit ungewiss. Ein Reimlinger hat Ideen, wie es auf dem Areal weitergehen könnte.

„Ein Erlebensort mit Zukunft, ohne Emissionen“ könnte die Alte Bürg werden, so die Vision von Johann Diethei. Unter der Marke „Oekoprojekt21“ könnte das Projekt entstehen, etwa 15 Mitglieder und eine lose Zusammenkunft weiterer Unterstützer hat er bereits gefunden, sagt er. Er könne sich vorstellen, auf der Alten Bürg einen Ort für verschiedenste Veranstaltungen, wie etwa Nähkurse, Bio-Kochkurse, gemeinsames Musizieren, Tanzen oder Kreativsein zu schaffen. Auch das Produzieren gesunder Lebensmittel und Gärtnern in einem Heilpflanzenpark oder eine Schreiner- und Töpferwerkstatt könnten ein Teil davon sein. Weiterhin ist ein Biergarten geplant. Alex Russe, der im Moment die Bar „Alexanderplatz“ am Weinmarkt betreibt, könnte sich vorstellen, diesen zu betreiben.

Die Kläranlage der Alten Bürg muss dringend saniert werden

Ein wichtiger Punkt an der Alten Bürg, die den Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen gehört: die Kläranlage. Denn diese muss dringend saniert werden. Vor zwei Jahren hat die Stadt für die Sanierung mit Kosten von etwa 125.000 Euro gerechnet. Diethei stellt sich für die Kläranlagensanierung eine Lösung der ökologischen Gewässerreinigung vor. Denn die Alte Bürg soll ja ein Ort ohne Emission werden.

Und was sagt die Stadt? Es habe im September einen gemeinsamen Gesprächstermin mit Herrn Diethei im Rathaus gegeben sowie einen Ortstermin mit Vertretern und Vertreterinnen von „Oekoprojekt21“, sagt Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen. Dabei habe man die Liegenschaft besichtigt und vor allem über die noch zu klärende Situation rund um die Kläranlage gesprochen.

Vereinbart wurde, dass Diethei zunächst die offenen Punkte zur Kläranlage mit den zuständigen Fachbehörden abstimmt und sich anschließend wieder mit der Stadt Nördlingen in Verbindung setzt, so Ott weiter. Und diese klärt Johann Diethei aktuell, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Im Anschluss daran könne man dann in die konkreten Vertragsverhandlungen einsteigen, so Ott weiter.