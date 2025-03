Altersarmut: Diese Gruppen sind im Landkreis Donau-Ries betroffen

Eine Brezel kostet statt 30 Pfennig mittlerweile einen knappen Euro, jeder Eintritt ins Konzert oder Kino wird zur Geldfrage: Nicht wenige Rentnerinnen und Rentner müssen sich von der Vorstellung, den Lebensabend in Ruhe und Wohlstand zu verbringen, verabschieden. Daten aus dem neuen Rentenreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds Bayern (DGB) zeigen, dass sich das sozialstaatliche Versprechen, nach einem langen Arbeitsleben eine ausreichende Rente zu erhalten, für immer mehr Menschen nicht erfüllt. So ist die Situation in unserer Region.

