Was muss ich beim Altstadtflohmarkt beachten? Alle Infos zum Markt 2025

Für den einen ist es nur ein kaputtes Schwein, für den anderen ist es ein Schatz, an dem alle vorbeigelaufen sind. Schatzjäger wissen: Dieser eine Samstag im August kann Dinge aus den Kellern und Dachböden der Nördlinger an das Tageslicht bringen, die sonst verborgen geblieben wären. Der Nördlinger Altstadtflohmarkt steht bevor und an diesem Samstag ist in Nördlingen immer einiges anders als sonst. Was man wissen muss zum Verkehr, zu Verkaufsständen und zum Wochenmarkt.

Wann findet der Nördlinger Altstadtflohmarkt 2025 statt?

Der Nördlinger Altstadtflohmarkt findet am Samstag, 2. August, von 9 bis 16 Uhr statt. Der Aufbau beginnt ab 6 Uhr. Zum Ausladen darf mit dem Auto bis 9 Uhr in die Innenstadt gefahren werden, danach muss es geparkt werden, wie der Stadtmarketingverein mitteilt, der den Markt organisiert. Flohmarktfläche sei die komplette Altstadt, vor bzw. in den Stadttoren dürfe kein Stand aufgebaut werden.

Was müssen Verkäufer auf dem Altstadtflohmarkt beachten?

Plätze können nicht reserviert werden. Hausbewohnern und Geschäftsbetreibern solle man Vorrang vor dem eigenen Haus bzw. Geschäft gewähren, sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins: „Wir wollen keine Reservierungen, es soll ein Miteinander sein.“ Vierkorn meint: „Es gibt keine guten und keine schlechten Plätze.“ Manche Straße sei in einem Jahr vielleicht besonders gut frequentiert, eine andere dafür im nächsten: „Die Leute kommen und schlendern durch die Stadt.“

Wenn die Standgrenzen markiert werden, bittet Vierkorn darum, das mit Kreide zu tun und nicht mit Klebeband, Farbe oder Lack. „Klebeband vom Kopfsteinpflaster runterzukratzen ist nicht lustig“, das lasse sich häufig nur schlecht entfernen und hinterlasse Reste auf den Steinen, die in den vergangenen Jahren auch mal mit den Fingernägeln abgekratzt werden mussten, so Vierkorn. Daher teilt der Stadtmarketingverein auf seiner Homepage mit, dass mögliche Schäden oder das Säubern aufgrund „nicht restlos entfernter Klebebänder“ in Rechnung gestellt werde.

Wer Waren verkaufen will, muss auch eine Standgebühr entrichten. Die liegt bei acht Euro Grundgebühr bis zu zwei laufenden Frontmeter Flohmarktfläche; jeder weitere Meter werde mit vier Euro berechnet. Vorbehaltlich sei aber die Fläche in die Tiefe. Kassiert wird von einem Team von Freiwilligen, betont Vierkorn: „Das sind Privatpersonen, die sich freiwillig melden und Spaß daran haben, sich mit den Leuten zu unterhalten.“ Jeder solle bedenken, dass hier kein wirtschaftliches Interesse dahinterstecke, die Gebühr diene nur dazu, die Unkosten für Werbung und Sicherheitsdienst zu decken. Kinder im Alter bis zu zehn Jahren, die reine Spielzeugstände haben, dürfen kostenlos mitmachen. Als Platz empfiehlt der Stadtmarketingverein für sie den Garten der Stadtbibliothek.

In der Fußgängerzone – von der Sparkasse bis zur Schranne – gibt es nur eine einseitige Verkaufsfläche, die maximale Standgröße in diesem Bereich beträgt fünf mal drei Meter.

Was müssen Käufer beachten?

Eigentlich nichts Besonderes, meint Susanne Vierkorn. Sie sollten höchstens daran denken, genügend Bargeld mitzunehmen, denn EC-Karten-Lesegeräte gebe es auf dem Flohmarkt eher nicht. Zudem hätten manche Geschäfte auch in ihren Geschäftsräumen vielleicht einen Bereich mit besonderen Angeboten, da könne sich ein Blick hinein ebenfalls lohnen.

Was ist bezüglich des Verkehrs in Nördlingen zu beachten?

Die Nördlinger Altstadt ist während des Flohmarktes komplett für den Autoverkehr gesperrt. Parken auf dem Gehweg ist nicht erlaubt, Hinweise zu Parkverbotsschildern und Sperrungen sind zu beachten. Auch weist der Stadtmarketingverein darauf hin, dass Anhänger nur auf regulären Parkplätzen geparkt werden dürfen. Rettungswege müssen freigehalten werden, daher sei die innere Baldinger Straße ab dem Poller bis zur Zufahrt zum Marktplatz keine Flohmarktfläche. Ein Sondernutzungsrecht gelte nur für die anliegenden Geschäfte auf der rechten Seite in Richtung Marktplatz – die Breite des Rettungswegs müsse eingehalten werden.

Im Bereich der Feuerwehrzufahrt beim Baldinger Tor ist der Aufbau nur auf den Gehwegen erlaubt, die Zufahrt in den Spitalhof samt Zick-Zack-Markierung daneben müssten freigehalten werden. Die Linienbusse halten am 2. August am Busbahnhof.

Wie wirkt sich der Nördlinger Altstadtflohmarkt auf den Wochenmarkt aus?

Der Wochenmarkt wird auf den Freitag verlegt und findet von 8 bis 13 Uhr statt, wie Daniel Wizinger von der Stadt Nördlingen sagt. Kundinnen und Kunden müssen mit einem etwas kleinerem Angebot rechnen: „Bedingt dadurch, dass einige Händler auf anderen Märkten sind, ist es immer ein bisschen ein kleinerer Wochenmarkt.“ Die Größe dürfte sich zwischen der des Mittwochs- und des Samstagsmarkts bewegen, so Wizinger. Aber das würden alle Stammkunden kennen.

Was macht den Nördlinger Altstadtflohmarkt aus?

Susanne Vierkorn selbst freut sich darauf, dass der Flohmarkt Leben in die Stadt bringt: „Es ist eine gute Stimmung, es ist schön, durch die Stadt zu laufen, weil man viele Menschen trifft, es gibt Kuriositäten an den Ständen.“ Vierkorn sagt, sie genieße es, sich treiben zu lassen. „Der eine liebt es, der andere mag es nicht.“ Daniel Wizinger sagt, dass der Altstadtflohmarkt ein besonderer Anziehungspunkt ist. Und „was uns immer ausmacht: Es ist ein besonderes Flair in der Altstadt als Veranstaltungsfläche“.