Ambulante Pflege St. Josef spendet an Kartei der Not und weitere Einrichtungen

Die Ambulante Pflege St. Josef hat auf der Rieser Verbraucherausstellung der Nördlinger Mess‘ einen Informationsstand mit einer Tombola veranstaltet. Die Einnahmen hat die Einrichtung deutlich auf 2000 Euro aufgestockt und spendet diese an verschiedene Organisationen, wie Geschäftsführer Dominik Zolnhofer bei einem kleinen Empfang in Reimlingen verkündete.

Unter anderem gehen 500 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Sie seien fasziniert von der Arbeit der Kartei der Not, sagt Zolnhofer: „Das Herz der Stiftung Kartei der Not schlägt für die Menschen in der Region, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.“ Zolnhofer (Vierter von rechts) spendet zudem je 500 Euro an die Palliativstation Nördlingen, an die Hospizgruppe Donau-Ries und Pallicare Nordschwaben. Die jeweiligen Einrichtungen kümmerten sich um schwer kranke Menschen und begleiteten diese in schweren Zeiten. Das verband Zolnhofer mit einem grundsätzlichen Appell an Menschen und Einrichtungen in der Region, die sich ganz nach ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten engagieren sollten. Die Arbeit vieler Organisationen sei aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Das sei unterstützenswert. (AZ)

