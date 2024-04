21-Jähriger wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der junge Mann kommt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fährt ungebremst in einen Baum. Ein Rettungshubschrauber landet.

Lebensgefährlich verletzt worden ist ein 21 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, fuhr der junge Mann kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße DON 7 von Amerdingen in Richtung Eglingen. Rund 500 Meter nach der Ortsausfahrt von Amerdingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen einen Baum.

Unfall bei Amerdingen in der Nacht auf Sonntag

Der 21-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, ein Gutachter soll die Unfallumstände klären. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Amerdingen, Bissingen und Höchstädt mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften. Sie unterstützten bei der Verletztenbergung, Absicherung und beim Aufräumen der Unfallstelle. An dem Transporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt circa 20.000 Euro. (AZ)