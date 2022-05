Auf dem Friedhof in Amerdingen gibt es nun Öffnungszeiten

Plus Seit mehr als 20 Jahren besteht der Dorfladen in Amerdingen. Nun werden Nachwuchskräfte gesucht. Thema im Gemeinderat war zudem der Friedhof.

Im Jahr 1999 wurde unter Bürgermeister, jetzt Altbürgermeister, Hermann Schmidt der Amerdinger Dorfladen ins Leben gerufen und wird seit 2001 mit gutem Erfolg betrieben. Die in den Genossenschaftsorganen (Vorstand und Aufsichtsrat) ehrenamtlich tätigen Personen erreichen inzwischen die Altersgrenze; Nachfolger werden gesucht.