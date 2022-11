Geldautomaten in Amerdingen und Balgheim aufgebrochen

Am Dienstagabend wird in Amerdingen und Balgheim jeweils ein Geldautomat einer Bank aufgebrochen. Die Vorfälle häufen sich.

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwei Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Ries aufgebrochen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, betroffen sind die Selbstbedienungsgeschäftsstellen in Amerdingen und Balgheim. Bei der Raiffeisen-Volksbank wurde bereits im April in der Filiale Löpsingen und Ende Oktober in der Filiale Hohenaltheim eingebrochen. Über den entstandenen Schaden ist bislang nichts bekannt, die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geldautomatenservice der VR-Bank wird teilweise eingestellt

Die Raiffeisen-Volksbank reagiert, indem sie den 24-Stunden-Geldautomatenservice lediglich in der Hauptstelle bei den Kornschrannen in Nördlingen sowie in den Filialen in Oettingen und Möttingen aufrechterhält. In den beiden Nördlinger Geschäftsstellen im Wemdinger Viertel und in Baldingen sowie in den Filialen in Wallerstein, Reimlingen, Aufhausen und Mönchsdeggingen werden die Verfügungszeiten der Geldautomaten abends und nachts eingeschränkt. Die Geldautomaten an den übrigen Standorten im Ries werden bis auf Weiteres vom Netz genommen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben