Sechsstelliger Schaden: Erneut Geldautomaten im Ries aufgebrochen

Die Kripo Dillingen ermittelt, nachdem im Ries seit April bereits vier Geldautomaten aufgebrochen wurden. Betroffen sind dabei Filialen derselben Bank.

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwei Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Ries aufgebrochen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Betroffen sind die Selbstbedienungsgeschäftsstellen in Amerdingen und Balgheim. Bei der Raiffeisen-Volksbank wurde bereits im April in die Filiale Löpsingen und Ende Oktober in die Filiale Hohenaltheim eingebrochen.

Geldautomatenservice der VR-Bank wird teilweise eingestellt

Die Kriminalpolizei Dillingen gab bekannt, dass die zwei Automaten in Amerdingen und Balgheim in der Zeit zwischen 21 und 22.30 Uhr aufgebrochen wurden. Zunächst soll der Geldautomat in Balgheim aufgebrochen worden sein, kurz darauf der Automat in Amerdingen. Zu der Herangehensweise heißt es vonseiten der Kripo lediglich, dass die Automaten nicht gesprengt wurden.

Die Raiffeisen-Volksbank reagiert, indem sie den 24-Stunden-Geldautomatenservice lediglich in der Hauptstelle bei den Kornschrannen in Nördlingen sowie in den Filialen in Oettingen und Möttingen aufrechterhält. In den beiden Nördlinger Geschäftsstellen im Wemdinger Viertel und in Baldingen sowie in den Filialen in Wallerstein, Reimlingen, Aufhausen und Mönchsdeggingen werden die Verfügungszeiten der Geldautomaten abends und nachts eingeschränkt. Kunden werden die Automaten somit nicht mehr rund um die Uhr bedienen können.

Schaden der vier Einbrüche laut Bank-Vorstand bei einer halben Million Euro

Die Geldautomaten an den übrigen Standorten im Ries werden "aufgrund der Ergebnisse unserer Gefährdungsanalyse" bis auf Weiteres vom Netz genommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Paul Ritter, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Volksbank Ries, sagt im Gespräch mit dieser Redaktion, man sei zwar versichert, diese Automaten würden aber verhältnismäßig selten bedient werden. Priorität sei es im Moment, die Geldversorgung der Kunden weiter zu gewährleisten und gleichzeitig abzuwägen, was wo aufgerüstet werden müsse.

Die beiden betroffenen Filialen in Amerdingen und Balgheim können aktuell ebenfalls nicht genutzt werden, ein entsprechender Hinweis wurde angebracht. "Wir bitten Kundinnen und Kunden, umliegende Automaten zu nutzen", sagt Ritter. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Paul Ritter sagt: "Alle vier Aufbrüche in diesem Jahr ergeben zusammen locker einen Schaden von einer halben Million Euro."

Zeugen und Personen die etwas Verdächtiges, insbesondere Personen und Fahrzeuge, wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Inspektion der Kriminalpolizei Dillingen melden. (mit AZ)

