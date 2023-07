Neue Stromtrasse soll von Amerdingen nach Ederheim verlaufen

Plus Der Amerdinger Solarpark soll über eine Stromtrasse bis Ederheim ans Hochspannungsnetz gehen. Die Pläne für ein Umspannwerk am dortigen Weinberg stoßen auf Kritik.

Durch die Gemarkung Ederheim soll eine Stromtrasse als Erdkabel verlegt werden. Das Stromkabel, das etwa einen Meter tief im Boden liegen soll, soll die große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Amerdingen (60 Hektar) mit dem Hochspannungsnetz verbinden. Der Netzbetreiber NetzeBW wies dem Projekt einen 110kV-Mast bei Ederheim zu. Silvia Schröppel, Zweite Bürgermeisterin Ederheims, stellte jetzt einen ersten Planentwurf zum Verlauf des Erdkabels vor.

Das Ingenieurbüro Gansloser aus Hermaringen erarbeitete diesen. Wie ein Mitarbeiter des Ingenieurbüros unserer Redaktion mitteilte, handelt es sich bei der Stromtrasse nach jetzigem Planungsstand um zwei Kabelsysteme mit jeweils einer 20kV-Mittelspannungsleitung. Jede Mittelspannungsleitung besteht aus drei Kabeln, und jedes Kabel hat 630 Quadratmillimeter. Das Erdkabel wird circa einen Meter tief im Boden verlegt. In der Gemarkung Ederheim soll das Kabel hauptsächlich auf öffentlichem Grund verlaufen, zum Teil entlang des Südries-Panoramawegs, das Siedlungsgebiet wird im Bereich der Thalmühlstraße tangiert.