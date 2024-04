Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Amerdingen

Ein 21-Jähriger wird am Sonntag in Amerdingen kontrolliert. Er hat weitere Betäubungsmittel im Auto. Wegen mehrerer Verstöße wird nun ermittelt

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein war ein 21-Jähriger am Sonntag in Amerdingen unterwegs. Das stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle gegen 19 Uhr fest. Der Pkw-Fahrer räumte den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ein, weshalb in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Fahrzeug wurde zudem eine größere Menge Tabletten aufgefunden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Da der Fahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße eingeleitet. (AZ)