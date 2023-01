Amerdingen

Fasching: Eine Zeit- und Weltreise in der Amerdinger Turnhalle

Plus Bei den Faschingsfreunden in Amerdingen findet 2023 das Teeniegardetreffen statt. Ein erfolgreicher Abend, hinter dem der Verbund "9 plus 1" steckt.

Von Josef Heckl

Was verbirgt sich hinter "9 plus 1"? Zur Jahrtausendwende haben sich die Amerdinger Faschingsfreunde mit den Faschingsvereinen aus dem benachbarten Landkreis Dillingen an einen Tisch gesetzt, so entstand eine Gemeinschaft aus Faschingsvereinen, die während der fünften Jahreszeit Aktionen planen und durchführen. In der faschingsfreien Zeit organisiert der jeweilige Verein, der das Prinzenpaartreffen abhält, einen Gemeinschaftsausflug. Zu den Aktivitäten im Fasching gehören ein Prinzenpaar-Treffen, ein großes Gardetreffen sowie das Teeniegardetreffen, das dieses Jahr in Amerdingen abgehalten wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

