Unbekannte besprühen Grundschule in der Freinacht mit Rasierschaum

Unbekannte haben mit verfassungsfeindlichen Sprüchen die Fassade der Grundschule beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Freinacht ist die Fassade der Grundschule in Amerdingen beschmiert worden. Die Polizei berichtet, dass die bislang unbekannten Täter mit Rasierschaum verfassungsfeindliche Sprüche an die Fassade sprühten. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

