Grundstücke und Gewerbesteuer: Diese Themen prägen die Treffen mit den Bürgern

Plus Trotz eines Plus bei der Gewerbesteuer muss die Gemeinde Amerdingen wohl einen Kredit aufnehmen. Zu den Investitionen zählt 2023 ein neues Baugebiet.

Die Gemeinde Amerdingen wird 2023 deutlich mehr Gewerbesteuer erhalten als 2022. Vermutlich wird sie aber trotzdem einen Kredit aufnehmen müssen. Worum das so ist, erklärte Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter im Rahmen der Bürgerversammlungen. Von den Mehreinnahmen in Höhe von 750.000 Euro verblieben bis 2025 nur etwa 170.000 Euro in der Kasse. Der Rest „entgeht“ der Gemeinde, weil sie weniger Zuschüsse erhält und höhere Umlagen bezahlen muss. Die Umlagen führten zu einem leichten Murren im Publikum, „die kassieren mehr, als wir zurückbekommen“.

Amerdingen kommt um eine Kreditaufnahme nicht herum

Ein Besucher hielt entgegen, dass die Gemeinde in der Vergangenheit deutlich von den Umlagen profitiert habe. Eine Kreditaufnahme von 1,2 Millionen Euro wird vermutlich notwendig, weil auch Amerdingen die Förderung für die Kanalsanierungen nicht im zugesagten Zeitraum erhält. Wann sie denn wohl kommen würde? Bürgermeister Berchtenbreiter geht von 2025 aus, eine Besucherin meint, vielleicht gehe es wegen der anstehenden Landtagswahlen etwas schneller. Die Schulden der Gemeinde am Jahresende 2023 werden knapp 500.000 Euro betragen.

